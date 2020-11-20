Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына

По словам российского телеведущего Дмитрия Шепелева, отец предложил ему "организовать" для его семилетнего сына победу на соревнованиях.

Шепелев: Я просто без ума от счастья Фото: dmitryshepelev / Instagram

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что поспорил со своим отцом из-за сына – семилетнего Платона. Об этом он написал 18 ноября в Instagram.

"Недавно у меня вышел спор с папой. Он хотел, чтобы я "организовал победу" для сына с целью усилить уверенность. Я был не согласен только с тем, что это надо "организовать", – рассказал ведущий.

По словам Шепелева, он был уверен, что сын проявит себя самостоятельно.

"В прошлые выходные он выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам – безо всяких "организовать". Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья", – подытожил ведущий.

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Платон родился в 2013 году. Его мать, российская певица Жанна Фриске, умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года после двух лет борьбы с раком головного мозга. Шепелев и Фриске состояли в отношениях с 2012 года. Фриске была гражданской женой ведущего.

Сейчас Шепелев живет в гражданском браке с российским дизайнером интерьеров и архитектором Екатериной Тулуповой. 6 ноября 2020 года он сообщил, что вместе со своей девушкой ищет новую квартиру.