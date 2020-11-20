Шепелев поспорил с отцом из-за своего сына

Российский телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что поспорил со своим отцом из-за сына – семилетнего Платона. Об этом он написал 18 ноября в Instagram.
"Недавно у меня вышел спор с папой. Он хотел, чтобы я "организовал победу" для сына с целью усилить уверенность. Я был не согласен только с тем, что это надо "организовать", – рассказал ведущий.
По словам Шепелева, он был уверен, что сын проявит себя самостоятельно.
"В прошлые выходные он выиграл свою первую бронзу на соревнованиях по теннису. Сам – безо всяких "организовать". Он очень гордится собой. Я же просто без ума от счастья", – подытожил ведущий.
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Сейчас Шепелев живет в гражданском браке с российским дизайнером интерьеров и архитектором Екатериной Тулуповой. 6 ноября 2020 года он сообщил, что вместе со своей девушкой ищет новую квартиру.