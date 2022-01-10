"Чересчур все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность

Певица снялась в черном цельном купальнике. Она выбрала модель с откровенным низом: плавками с высокими вырезами, обнажающими пах. Огневич продемонстрировала промежность крупным планом.
"Поездка сюда была очень спонтанным решением. Хотелось далеко и не попсово при этом, еще отпуск небольшой, сидеть 10 дней на карантине – исключено! Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке – тем более", – отметила она.
Огневич заявила о намерении поехать на сафари в окрестностях вулкана Килиманджаро и увидеть древнее африканское племя.
"В общем, получается все как-то неожиданно прекрасно!" – подчеркнула она.
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"Чересчур все напоказ", – прокомментировала подписчица svetlanatkachenko450.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.