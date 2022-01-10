"Чересчур все напоказ". Огневич крупным планом показала голый пах и промежность

Певица снялась в черном цельном купальнике. Она выбрала модель с откровенным низом: плавками с высокими вырезами, обнажающими пах. Огневич продемонстрировала промежность крупным планом.

"Поездка сюда была очень спонтанным решением. Хотелось далеко и не попсово при этом, еще отпуск небольшой, сидеть 10 дней на карантине – исключено! Если говорить о приключениях, их я всегда найду, а в Африке – тем более", – отметила она.

Огневич заявила о намерении поехать на сафари в окрестностях вулкана Килиманджаро и увидеть древнее африканское племя.

"В общем, получается все как-то неожиданно прекрасно!" – подчеркнула она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Чересчур все напоказ", – прокомментировала подписчица svetlanatkachenko450.