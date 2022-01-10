"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов

Она прикрыла голое тело вязаной шалью. Актриса не стала надевать трусы и продемонстрировала голые бедра.

Саливанчук призналась, что за время праздников поправилась на 2 кг и заявила, что переходит на правильное питание.

"Но почему мы, девушки, такие странные – сначала наедим за семь дней, потом месяц боремся с этим?! Почему же мы не можем держаться всегда?! Конечно, есть супер-ведьмы – они всегда в одном весе, но я считаю, что им просто повезло с генетикой и они априори не поправятся или не кайфуют от вкусняшек", – написала актриса.

Она призналась, что считает таких женщин холодными.

"Вкусная еда подымает мне настроение, но не всегда можно уследить за размером порции. Вкусное можно есть всегда, главное – по чуть-чуть и пять раз в день!" – отметила Саливанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Где белье потеряла?" – спросил подписчик dmitriishakhno14.

"Хороша!" – отметила kristinaomelchak.

"Эталон женственности", – написал vitiaskriptsov.