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10 января, 2022
 
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"Где белье потеряла?", "Эталон женственности". Набравшая в весе Саливанчук снялась без трусов

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Саливанчук призналась, что поправилась
Саливанчук призналась, что поправилась
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 10 января опубликовала в Instagram фото, для которых позировала без одежды и белья.

Она прикрыла голое тело вязаной шалью. Актриса не стала надевать трусы и продемонстрировала голые бедра.

Саливанчук призналась, что за время праздников поправилась на 2 кг и заявила, что переходит на правильное питание.

"Но почему мы, девушки, такие странные – сначала наедим за семь дней, потом месяц боремся с этим?! Почему же мы не можем держаться всегда?! Конечно, есть супер-ведьмы – они всегда в одном весе, но я считаю, что им просто повезло с генетикой и они априори не поправятся или не кайфуют от вкусняшек", – написала актриса.

Она призналась, что считает таких женщин холодными.

"Вкусная еда подымает мне настроение, но не всегда можно уследить за размером порции. Вкусное можно есть всегда, главное – по чуть-чуть и пять раз в день!" – отметила Саливанчук.

"Где белье потеряла?" – спросил подписчик dmitriishakhno14.

"Хороша!" – отметила kristinaomelchak.

"Эталон женственности", – написал vitiaskriptsov.

Контекст:

Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Теги: фильм, праздники, сериал, женщины, студия Квартал 95, актриса, белье, трусы, Анна Саливанчук, жена, ягодицы, питание
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