"Позорище", "Секс втроем". 41-летняя Семенович показала пышные формы в постели с мужчиной

В начале ролика певица расцеловала игрушечного розового медведя, после чего из-под одеяла появился мужчина.

"Ты кто? А-а-а! – закричала Семенович. Она засветила плечи, грудь и бедра.

"Со старым Новым годом, любимые. Веселого дня! Благодарим за все вселенную и принимаем с благодарностью. У кого была такая ситуация в жизни? Признавайтесь. У меня была", – написала певица.

"Позорище", – заявил подписчик godjo_style.

"Секс втроем", – отметил alexandrponizov.

Контекст:

Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером международных соревнований. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".

Певица и актриса не замужем, детей у нее нет.

В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.