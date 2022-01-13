Бульвар Шоубиз
 
13 января, 2022
 
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"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк

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Мадонна: Жизнь меня избила!
Мадонна: Жизнь меня избила!
Фото: madonna / Instagram

63-летняя американская певица Мадонна 13 января на своей странице в Instagram разместила подборку снимков, на которых запечатлена в халате, трусах и чулках.

"Жизнь меня избила! Думаете, мне пох...й? Только дьяволу не все равно", – написала она.

Певица на одном из снимков показала огромный синяк на бедре. Еще для одного фото она позировала, разведя ноги и показывая промежность.

"Я думаю, она свихнулась", – отметила подписчица maryloosoriginals.

Контекст:

Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.

20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.

Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".

Теги: Мадонна, певица, фото, ноги, ягодицы, промежность
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