"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк

"Жизнь меня избила! Думаете, мне пох...й? Только дьяволу не все равно", – написала она.
Певица на одном из снимков показала огромный синяк на бедре. Еще для одного фото она позировала, разведя ноги и показывая промежность.
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"Я думаю, она свихнулась", – отметила подписчица maryloosoriginals.
Мадонна (полное имя – Мадонна Луиза Вероника Чикконе) родилась в 1958 году в штате Мичиган.
20-летней она переехала в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала исполнительница была участницей рок-групп, а позже начала сольную карьеру. В дискографии певицы 14 студийных альбомов.
Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 млн ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии "Грэмми".