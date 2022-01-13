"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк

"Жизнь меня избила! Думаете, мне пох...й? Только дьяволу не все равно", – написала она.

Певица на одном из снимков показала огромный синяк на бедре. Еще для одного фото она позировала, разведя ноги и показывая промежность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Madonna (@madonna)

"Я думаю, она свихнулась", – отметила подписчица maryloosoriginals.