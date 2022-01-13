"Прямо Волочкова", "Стыдно за Лолиту", "Фигура – огонь". 57-летняя Лолита пощупала свое тело перед камерой

Лолита: У пенсионеров эта зона уже не такая Фото: Лолита Милявская / Facebook

"Мы с [дизайнером] Игорем Гуляевым заставляем себя плавать в бассейне. Сначала снимаем всякую глупость для разогрева, потом поздний завтрак, он же обед. Потом – выполнять заказы друзей в аптеку.⁣⁣ А вечером меня ждет встреча с ученым, который занимается проблемами слуха. Это я снова сделаю, чтобы вы знали тех, кто жил когда-то в СССР, а теперь стал легендой в разных областях", – написала она.

За кадром Гуляев попросил Лолиту попозировать так, чтобы определенная зона не попала в кадр. "Эту зону не хочу снимать!" – сказал он.

"Какую? Эту зону? У пенсионеров эта зона уже не такая" – отметила певица и потрогала себя за бедра и ягодицы.

Гуляев сказал, что, по слухам, Лолита удаляла ребра. После этих слов она прощупала свои ребра. Также в ролике певица призналась, что сбросила 12 килограммов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

"Прямо Волочкова", – подписчица mironiuk_galina, сравнила Лолиту с российской балериной Анастасией Волочковой..

"Люди! Вы действительно считаете, что это круто? А мне за Лолиту стыдно!" – призналась glushchenko9808.

"Вы супер-женщина, я восхищаюсь вами. Фигура – огонь, купальник – бомба", – заявила olga_shveco83.