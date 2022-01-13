"Прямо Волочкова", "Стыдно за Лолиту", "Фигура – огонь". 57-летняя Лолита пощупала свое тело перед камерой

"Мы с [дизайнером] Игорем Гуляевым заставляем себя плавать в бассейне. Сначала снимаем всякую глупость для разогрева, потом поздний завтрак, он же обед. Потом – выполнять заказы друзей в аптеку. А вечером меня ждет встреча с ученым, который занимается проблемами слуха. Это я снова сделаю, чтобы вы знали тех, кто жил когда-то в СССР, а теперь стал легендой в разных областях", – написала она.
За кадром Гуляев попросил Лолиту попозировать так, чтобы определенная зона не попала в кадр. "Эту зону не хочу снимать!" – сказал он.
"Какую? Эту зону? У пенсионеров эта зона уже не такая" – отметила певица и потрогала себя за бедра и ягодицы.
Гуляев сказал, что, по слухам, Лолита удаляла ребра. После этих слов она прощупала свои ребра. Также в ролике певица призналась, что сбросила 12 килограммов.
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"Прямо Волочкова", – подписчица mironiuk_galina, сравнила Лолиту с российской балериной Анастасией Волочковой..
"Люди! Вы действительно считаете, что это круто? А мне за Лолиту стыдно!" – призналась glushchenko9808.
"Вы супер-женщина, я восхищаюсь вами. Фигура – огонь, купальник – бомба", – заявила olga_shveco83.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. С 1985-го по 2000 год она была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
В ее дискографии восемь студийных альбомов.