"Ух, какие сисечки!" Дорофеева показала голую грудь вблизи

"Бли-и-и-н, так скучаю по теплым вещам", – написала она. Сейчас певица находится в мексиканском городе Тулуме.
Дорофеева наклонилась вперед, выставив на обозрение голую грудь.
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"Ух, какие сисечки!" – отметил подписчик yurii_bilous.
"Сиськи", – отреагировал shalak_vova.
Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
Замуж за Гудкова Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.