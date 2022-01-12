"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая в соцсетях". Никитюк поделилась горячим постельным снимком

Никитюк: Никогда ничего для себя не жалейте. Кто-то уехал отдыхать на острова, я сделала проще – за такие же деньги купила себе колготки

Телеведущая позировала в постели, лежа на боку и поддерживая голову одной рукой. Никитюк на фото крупным планом продемонстрировала оголенную грудь.

"...никогда ничего для себя не жалейте. Кто-то уехал отдыхать на острова, я сделала проще – за такие же деньги купила себе колготки", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

"Сиськи выпадают. А теперь и колготки заметил", – прокомментировал подписчик g._8208.

"Леся, снова мама скажет, что дочь голая в соцсетях", – отметил polkiloruslan4ik.