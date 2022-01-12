"Шикарная и сексуальная". Звезда "Сватов" Кошмал оттопырила пятую точку перед камерой

Актриса позировала в ванной перед зеркалом. На первом фото она запечатлена анфас, для второго снялась, стоя спиной к камере и оттопырив пятую точку.

"...я сознательно стараюсь избегать пустопорожнего трепа. Это все те часы разговоров за газетами и чашечкой кофе, когда люди обсуждают международное положение, последние новости и политических деятелей – все то, о чем они так мало знают, к чему не имеют никакого отношения и на что вообще никак не могут повлиять", – процитировала она книгу "Алмазная мудрость" Майкла Роуча и Кристи Макнелли.

Актриса отметила, что каждый раз, когда слышит подобные разговоры и попытки дать собственную оценку вещам, о которых человек ничего не знает, ей хочется сбежать.

"Это же чистый вампиризм… Замечали? Это даже определенным образом дает характеристику собеседнику. А ведь можно эту потраченную энергию направить в более полезное русло", – добавила Кошмал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

"Шикарная и сексуальная", – прокомментировал подписчик sergeikovalev504.

29 декабря Кошмал публиковала другие снимки в том же платье.