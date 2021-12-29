"Ох, какая конфетка", "Очень похорошела". Звезда "Сватов" Кошмал восхитила поклонников пикантными снимками без бюстгальтера

На заглавном фото артистка позирует на фоне умывальников в туалетной комнате, сильно прогнувшись в спине возле дверного проема. На втором фото Кошмал стоит, запрокинув голову и демонстрируя в кадре голую грудь, живот и ноги.

"Милашка. А пикантность фото зашкаливает", – написали поклонники.

"Ох, какая конфетка", – оценили снимки артистки подписчики.

"Очень похорошела", – прокомментировали публикацию фолловеры.

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Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты" на "1+1".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Имя своего мужа артистка не афиширует. Летом 2018 года у пары родился сын.