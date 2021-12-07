"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына

Артистка позирует в кадре, сидя на кресле под елкой с сыном на руках. Во время съемки она была одета в джинсы и толстовку.
"Праздник приближается", – написала она.
"Котики", – оценили фото поклонники.
"Он очень похож на вас", – отреагировали фолловеры.
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Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты" на "1+1".
В 2017 году Кошмал вышла замуж. Имя своего мужа артистка не афиширует. Летом 2018 года у пары родился сын.