"Котики", "Очень на вас похож". Звезда "Сватов" Кошмал крупным планом показала лицо трехлетнего сына

Артистка позирует в кадре, сидя на кресле под елкой с сыном на руках. Во время съемки она была одета в джинсы и толстовку.

"Праздник приближается", – написала она.

"Котики", – оценили фото поклонники.

"Он очень похож на вас", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)