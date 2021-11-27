"Ну как это мило". Звезда сериала "Сваты" Кошмал показала трехлетнего сына

На заглавном снимке артистка, закутавшись в одеяло, позирует в кресле спиной к объективу на открытой террасе с видом на горы.

На втором фото, сделанном с другого ракурса, она запечатлена уже вместе со своим трехлетним сыном Михаилом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

Спустя время Кошмал обнародовала еще одно совместное фото с сыном – на нем они изображены в обнимку в кресле. При этом артистка прикрыла лицо ребенка одеялом.

"Пусть это тоже останется здесь", – написала она.

"Какая милая и нежная фотография", – отреагировали поклонники артистки.

"Ну как это мило", – написали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)