"Сладкая девочка". 36-летняя экс-участница "ВИА Гры" Котова крупным планом показала голую грудь

36-летняя артистка посвятила публикацию подведению итогов уходящего года, заявив, что в течение дня будет делиться с подписчиками воспоминаниями о важных событиях своей жизни.

"Целую твои нежные губки и прекрасную грудь", – отреагировали поклонники.

"Моя сладкая девочка", – оценили новое фото Котовой фолловеры.

Контекст:

Котова выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из "ВИА Гры" Котова начала сольную карьеру.

Первое место в рейтинге, о котором написала Котова, заняла российская актриса Любовь Новикова-Аксенова.