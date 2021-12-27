"Роскошное белье". Экс-участница "ВИА Гры" Котова засветила пышные формы в неглиже

"Елку будем наряжать? Может, сначала меня?" – написала она.

"Роскошное белье", – отметила _sad_cloud_v.

Контекст:

Котова выступала в "ВИА Гре" с марта 2008 года по апрель 2010-го, заменив в группе певицу Веру Брежневу. В тот период вместе с Котовой в состав группы входили Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова. По словам Котовой, она покинула коллектив, устав от стычек с Джанабаевой, которая приревновала ее к своему теперь уже супругу, а тогда младшему брату продюсера группы Константина Меладзе – российскому певцу Валерию Меладзе.

После ухода из "ВИА Гры" Котова начала сольную карьеру.

Первое место в рейтинге, о котором написала Котова, заняла российская актриса Любовь Новикова-Аксенова.