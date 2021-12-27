"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь

"Летящей походкой идем в Новый год!" – написала она.

В ролике Орбакайте и Земцова в вишневых платьях и туфлях на каблуках идут на сцену. На лице Клавдии, как и на лице ее мамы, присутствует макияж.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)

"Кристина, губы накрашены у Клавы. Не рано ли?" – спросила подписчица kalibri_2904.

"Одно лицо. Лицо Кристины, когда она играла в фильме "Чучело", – отметила vg.kolyagina.