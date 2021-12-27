"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь

"Летящей походкой идем в Новый год!" – написала она.
В ролике Орбакайте и Земцова в вишневых платьях и туфлях на каблуках идут на сцену. На лице Клавдии, как и на лице ее мамы, присутствует макияж.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Кристина, губы накрашены у Клавы. Не рано ли?" – спросила подписчица kalibri_2904.
"Одно лицо. Лицо Кристины, когда она играла в фильме "Чучело", – отметила vg.kolyagina.
Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.
Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".
В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.
Премьера фильма "Чучело", который подписчица упомянула в комментарии, вышел на экраны в 1984 году. Тогда Орбакайте, исполнившей в нем главную роль, было 13 лет.