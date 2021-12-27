Бульвар Шоубиз
 
27 декабря, 2021
 
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"Губы накрашены. Не рано ли?", "Лицо Кристины из фильма "Чучело". Орбакайте показала дочь

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Орбакайте: Летящей походкой идем в Новый год!
Орбакайте: Летящей походкой идем в Новый год!
Фото: orbakaite_k / Instagram

50-летняя российская певица Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram 27 декабря опубликовала совместный ролик со своей девятилетней дочерью Клавдией Земцовой.

"Летящей походкой идем в Новый год!" – написала она.

В ролике Орбакайте и Земцова в вишневых платьях и туфлях на каблуках идут на сцену. На лице Клавдии, как и на лице ее мамы, присутствует макияж.

"Кристина, губы накрашены у Клавы. Не рано ли?" – спросила подписчица kalibri_2904.

"Одно лицо. Лицо Кристины, когда она играла в фильме "Чучело", – отметила vg.kolyagina.

Контекст:

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года. Ее родители – российская певица Алла Пугачева и литовский артист циркового жанра Миколас Эдмундас Орбакас. Пугачевой сейчас 72 года, Орбакасу – 76.

Орбакайте – заслуженная артистка России (2013). В ее дискографии 11 студийных альбомов. Наиболее известные фильмы с ее участием – "Чучело", "Виват, гардемарины!", "Любовь-морковь".

В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Земцова, а в 2012 году у них родилась дочь Клавдия. Она первый ребенок для Земцова и третий – для Орбакайте. От предыдущих отношений у певицы есть два сына. Отцом старшего Никиты (1991) является ее бывший гражданский супруг, певец Владимир Пресняков. Младший Дени (1998) родился в браке с российским бизнесменом Русланом Байсаровым.

Премьера фильма "Чучело", который подписчица упомянула в комментарии, вышел на экраны в 1984 году. Тогда Орбакайте, исполнившей в нем главную роль, было 13 лет.

Теги: Алла Пугачева, дети, Кристина Орбакайте, певица, Клавдия Земцова
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