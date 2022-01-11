  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках

Мишина: Я никогда не буду строгой к людям, которые круто ко мне относятся Фото: misha.k.ua / Instagram

"Я никогда не буду строгой к людям, которые круто ко мне относятся. Если ко мне относятся пренебрежительно, я поставлю на место, – заявила она. – Если, например, идет съемочный процесс, где обещалось то-то и то-то, а не выполняется, я обязательно скажу: "Ребята, мы договаривались об этом, пожалуйста, выполните условия, чтобы я чувствовала себя комфортно". Я могу сейчас это уже требовать".

Мишина отметила, что со своей стороны не позволяет себе прийти на съемки, не выучив текст.

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Видео: DOROTYE / YouTube