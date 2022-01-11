  "Если относятся пренебрежительно, поставлю на место". Мишина заявила, что статус позволяет ей быть требовательной к персоналу на съемках

"Я никогда не буду строгой к людям, которые круто ко мне относятся. Если ко мне относятся пренебрежительно, я поставлю на место, – заявила она. – Если, например, идет съемочный процесс, где обещалось то-то и то-то, а не выполняется, я обязательно скажу: "Ребята, мы договаривались об этом, пожалуйста, выполните условия, чтобы я чувствовала себя комфортно". Я могу сейчас это уже требовать".
Мишина отметила, что со своей стороны не позволяет себе прийти на съемки, не выучив текст.
Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
Актриса прославилась благодаря роли Лидии Шефер в сериале "Крепостная" на канале СТБ.
В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ.
В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.