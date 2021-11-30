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30 ноября, 2021
 
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"Это просто улет, вылет в космос". Мишина рассказала о тантрическом сексе

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Мишина о тантрическом сексе: Мне 32, и я пока не добралась
Мишина о тантрическом сексе: Мне 32, и я пока не добралась
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 30 ноября в разговоре с блогером Алексеем Дурневым во время съемок в его YouTube-шоу "Еда Дурнева" призналась, что не практикует в своей жизни тантрический секс, но наслышана о нем от других.

"Мне 32 [года], и я пока не добралась. Мне кажется, это уже высшая степень какая-то... Я встречалась с людьми, которые практиковали такие штуки и говорили, что это просто улет, вылет в космос в отношении друг друга", – рассказала артистка.

ВИДЕО
Видео: Aleksey Durnev / YouTube
Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2020 года Мишина принимала участие в шоу "Холостячка" на СТБ. Ее избранником стал автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт. Выбор Мишиной в пользу Эллерта в финале шоу вызвал в сети возмущение. Избранника актрисы публично раскритиковала в том числе и украинская певица Оля Полякова.

16 июля 2021 года Мишина сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что она говорит об Эллерте. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – написала тогда артистка, а недавно избранник актрисы удалил из своего микроблога ее фото.

27 ноября Эллерт заявил, что они с Мишиной не вместе.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).

Теги: секс, актриса, Ксения Мишина
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