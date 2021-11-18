"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной

Мишина и Эллерт познакомились и начали встречаться в 2020 году на съемках телешоу "Холостячка" Фото: misha.k.ua / Instagram

В аккаунте у 34-летнего шоумена осталось лишь одно фото, где он и Мишина запечатлены вместе со своими детьми от первых браков. Исчезли не только снимки, но и совместные видео бывших влюбленных. Например, 18 августа Эллерт выложил в соцсети ролик, в котором они с Мишиной целуются, обнимаются и смеются вместе. Больше это видео недоступно.

Издание nv.ua обратило внимание, что Эллерт и Мишина отписались друг от друга в соцсети.

Скриншот: nv.ua

В аккаунте Мишиной, наоборот, совместные снимки остались, но исчезли все последние комментарии Эллерта под ее постами. На этом акцентировали внимание пользователи сети.

"А где коммент от Саши?" – поинтересовалась под последним снимком Мишиной пользователь с ником multiiiiilovi. "Александр поставил точку, вы не внимательны", – ответила ей m_okcana_m.

"Вообще не вижу больше и предыдущих его комментов", – заметила levitskaja_l.

"Так они вместе с Сашей или нет? Я уже не могу это отслеживать! Мне за них радоваться или грустить? Скажите кто-нибудь, плиз", – попросила next2019v. "Живите своей жизнью", – посоветовала ей nataliav7176.