"Александр поставил точку". Со страницы шоумена Эллерта исчезли все снимки с его экс-возлюбленной Мишиной

В аккаунте у 34-летнего шоумена осталось лишь одно фото, где он и Мишина запечатлены вместе со своими детьми от первых браков. Исчезли не только снимки, но и совместные видео бывших влюбленных. Например, 18 августа Эллерт выложил в соцсети ролик, в котором они с Мишиной целуются, обнимаются и смеются вместе. Больше это видео недоступно.
Издание nv.ua обратило внимание, что Эллерт и Мишина отписались друг от друга в соцсети.
В аккаунте Мишиной, наоборот, совместные снимки остались, но исчезли все последние комментарии Эллерта под ее постами. На этом акцентировали внимание пользователи сети.
"А где коммент от Саши?" – поинтересовалась под последним снимком Мишиной пользователь с ником multiiiiilovi. "Александр поставил точку, вы не внимательны", – ответила ей m_okcana_m.
"Вообще не вижу больше и предыдущих его комментов", – заметила levitskaja_l.
"Так они вместе с Сашей или нет? Я уже не могу это отслеживать! Мне за них радоваться или грустить? Скажите кто-нибудь, плиз", – попросила next2019v. "Живите своей жизнью", – посоветовала ей nataliav7176.
Эллерт и Мишина познакомились в 2020 году на съемках телешоу "Холостячка". В финале проекта актриса, которая была главной героиней проекта, сделала выбор в пользу шоумена. После завершения съемок пара жила вместе.
16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – написала она тогда.
В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе друзей. В октябре шоумен публично признался актрисе в любви. Несмотря на это, в конце октября Мишина заявила, что у них с Эллертом "нет отношений, мы не вместе".