"Люблю тебя, Ксю". Александр Эллерт необычно и романтично признался в любви Ксении Мишиной

Эллерт и Мишина познакомились в прошлом году и расстались летом 2021-го. Несмотря на это, пару не раз видели вместе Фото: ellert_a / Instagram

Он пригласил Мишину полетать на вертолете над ночным Киевом, а в конце воздушной прогулки, при приземлении, показал выложенную на земле надпись из горящих свечей: "Люблю тебя, Ксю".

"Еще в "Холостячке" Ксю сказала: "Я та-а-ак хочу, чтобы свечами было написано "Люблю тебя!" и чтобы с какого-нибудь балкона это все было видно. Подходящий балкон я не нашел…" – написал Эллерт.

В последнем ролике Мишина с букетом бегает между горящими свечами и радостно кричит: "Это все мое, это все для меня!"