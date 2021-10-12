"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной

О разрыве отношений Эллерт и Мишина заявили в июле 2021 года, но с тех пор пару не раз видели вместе Фото: ellert_a / Instagram

В ролике 32-летняя Мишина снята со спины во время прогулки. Одной рукой она периодически хватается за свою пятую точку. При этом Эллерт с кавказским акцентом произносит, что у Мишиной крепатура после их совместной тренировки в сквош.

"А смотри, эта жопа была вчера на сквоше. Вообще еле идет. Просто не может ходить. И все у нее болит там", – говорит 34-летний Эллерт.

В конце видео Мишина подходит к нему и со словами "покажи!" заглядывает в экран мобильного и улыбается.