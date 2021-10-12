Бульвар Шоубиз
 
12 октября, 2021
 
Новости

"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной

 
|
О разрыве отношений Эллерт и Мишина заявили в июле 2021 года, но с тех пор пару не раз видели вместе
О разрыве отношений Эллерт и Мишина заявили в июле 2021 года, но с тех пор пару не раз видели вместе
Фото: ellert_a / Instagram

Автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт 11 октября запостил в Instagram Stories короткое совместно видео вместе со своей бывшей возлюбленной – украинской актрисой и моделью, судьей шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ Ксенией Мишиной.

В ролике 32-летняя Мишина снята со спины во время прогулки. Одной рукой она периодически хватается за свою пятую точку. При этом Эллерт с кавказским акцентом произносит, что у Мишиной крепатура после их совместной тренировки в сквош.

"А смотри, эта жопа была вчера на сквоше. Вообще еле идет. Просто не может ходить. И все у нее болит там", – говорит 34-летний Эллерт.

В конце видео Мишина подходит к нему и со словами "покажи!" заглядывает в экран мобильного и улыбается.

Контекст:

Эллерт и Мишина познакомились в 2020 году на съемках телешоу "Холостячка" на СТБ. В финале проекта актриса, которая была главной героиней проекта, сделала выбор в пользу шоумена. После завершения съемок пара жила вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – написала она тогда.

18 августа Эллерт посвятил экс-возлюбленной видео, в котором звучит песня со словами "хочу быть твоим рабом", а чуть позже заявил, что постоянно дарит Мишиной цветы. "Она, надеюсь, их не перепродает", – уточнил Эллерт.

В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе друзей.

Теги: сквош, Ксения Мишина, ролик, Александр Эллерт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей
Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей
Елена ПОСКАННАЯ
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
  Без резни, но с бытовухой в стиле ситкомов. Каким получился фильм "Веном 2"
Ольга БЕРЕЗЮК
  Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам
  Шустер и Елизаров: Если ввести в Украине безусловный базовый доход, Крым сюда приплывет сам
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Еле идет. Все у нее болит там". Эллерт показал пятую точку своей экс-возлюбленной Мишиной
"Барби на пенсии", "В этом платьице – работа под молоденькую". Волочкова снялась в новом образе
"Барби на пенсии", "В этом платьице – работа под молоденькую". Волочкова снялась в новом образе
"Невероятно красивая", "Тапочки зачетные". Жанна Бадоева показала новые фото с Майорки
"Невероятно красивая", "Тапочки зачетные". Жанна Бадоева показала новые фото с Майорки
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
Густой горячий шоколад из какао за 10 минут. Простой рецепт
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
"Стильная", "Рокерша". Ани Лорак продемонстрировала на прогулке новый осенний образ
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
  "Наташа – просто сложный человек". Экс-участница Real O рассказала о работе с продюсером этой группы Могилевской
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
  "Мы звонили должникам и требовали вернуть деньги". Жена Горуны рассказала, как они с ним познакомились
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Брежнева платит за обучение младшей дочери в киевской гимназии €13 тыс. в год – СМИ
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
Новогодний концерт – в Майами, финальное выступление – в Нью-Йорке. Monatik отправляется на гастроли в США
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
"Очень гармонично". Осадчая в берете и спортивном костюме снялась на берегу реки
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
Четыре месяца, как не муж и жена. Какая на самом деле причина указана в решении суда о разводе Dzidzio и Slavia
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Меня злит, что обо мне лгут продюсеры шоу и мой муж". Жена участника "Танцев со звездами" заявила, что они больше не живут вместе
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
  "Константин часто разговоры проводил неуместные, сообщения присылал". Воржева рассказала, как проходила у Меладзе кастинг в "ВИА Гру"
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
"Почему обязательно раздеваться?", "Такая классная". Дорофеева перед камерой подняла свитер и спустила шорты
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
  Участница "Танцев со звездами" Харлан не узнала родную сестру, которая вместе с ней выступала на паркете. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS