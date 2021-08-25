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25 августа, 2021
 
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"Так когда свадьба?", "Хватит вам уже шифроваться". Ксению Мишину и Александра Эллерта "застукали" в аэропорту

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О расставании Мишиной и Эллерта стало известно в середине июля. С тех пор пару вместе публично не видели
О расставании Мишиной и Эллерта стало известно в середине июля. С тех пор пару вместе публично не видели
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса и модель, судья шоу "Україна має талант" и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина 25 августа выложила в Instagram фотографию с Кипра, где сейчас, по ее словам, она отдыхает вместе с сыном.

На снимке актриса в зеленом платье на бретельках, выставив ногу вперед, позирует на балконе отеля на фоне моря.

"Каждый раз, плавая в море, я заражаюсь энергией через аффирмации. Вода – целитель, она чувствует тебя и помогает расслабиться и успокоиться", – подписала фото Мишина.

Ее пост собрал больше 72 тыс. лайков.

"Кто фоткал? Сын или Эллерт?" – поинтересовалась ptichka_shop, имея в виду шоумена Александра Эллерта, с которым у Мишиной был роман и о расставании с которым она заявила в середине июля.

Пользователь lelevitochka добавила, что в соцсеть TikTok слили фото, где Мишина и Эллерт вместе в аэропорту смотрят в окно.

"И Эллерта показывай. Хватит вам уже шифроваться. Вы все равно не умеете это делать", – настояла oraline7949.

"Так когда свадьба?" – задала вопрос julie_tta22.

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Скриншот: f.multifan / TikTok

Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.

Теги: Кипр, Холостяк, отдых, TikTok, Ксения Мишина, Холостячка, Александр Эллерт
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