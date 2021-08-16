Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
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После расставания с Эллертом Мишина появилась на красной дорожке с мужчиной – "коллегой по фильму"

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"Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", призналась Мишина, которую сопровождал, по ее словам, коллега по актерской профессии
"Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", – призналась Мишина, которую сопровождал, по ее словам, коллега по актерской профессии
Фото: odesa_film_festival / Instagram

Украинская актриса и модель, судья шоу "Україна має талант" и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина 16 августа запостила в Instagram фотографии с Одесского международного кинофестиваля.

На снимках 32-летняя актриса с распущенными волосами и в белом платье с высоким разрезом стоит на красной дорожке вместе с высоким незнакомцем.

"Друзья, моя первая красная дорожка одесского кинофестиваля! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", – подписала фото Мишина.

В комментариях у актрисы спросили, что за мужчина ее сопровождает, она ответила, что это ее коллега по фильму. Другие пользователи соцсети уточнили, что это актер Артемий Егоров.

"Вы расстались с Сашей?" – поинтересовалась у Мишиной одна из ее подписчиц, имея в виду шоумена Александра Эллерта, с которым актриса встречалась с 2020 года и недавно разорвала отношения. На вопрос подписчицы Мишина не ответила.

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Скриншот: misha.k.ua / Instagram

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.

Теги: Одесса, кино, Одесский кинофестиваль, кинофестиваль, актер, женщины, актриса, Ксения Мишина, мужчины, расставание, Александр Эллерт, Артемий Егоров
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