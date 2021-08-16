После расставания с Эллертом Мишина появилась на красной дорожке с мужчиной – "коллегой по фильму"

"Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", – призналась Мишина, которую сопровождал, по ее словам, коллега по актерской профессии Фото: odesa_film_festival / Instagram

На снимках 32-летняя актриса с распущенными волосами и в белом платье с высоким разрезом стоит на красной дорожке вместе с высоким незнакомцем.

"Друзья, моя первая красная дорожка одесского кинофестиваля! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере", – подписала фото Мишина.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)

В комментариях у актрисы спросили, что за мужчина ее сопровождает, она ответила, что это ее коллега по фильму. Другие пользователи соцсети уточнили, что это актер Артемий Егоров.

"Вы расстались с Сашей?" – поинтересовалась у Мишиной одна из ее подписчиц, имея в виду шоумена Александра Эллерта, с которым актриса встречалась с 2020 года и недавно разорвала отношения. На вопрос подписчицы Мишина не ответила.

Скриншот: misha.k.ua / Instagram