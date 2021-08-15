В Одессе стартовал Международный кинофестиваль. Самые яркие образы красной дорожки
Фото: dumskaya.net
Миссис Европа Елена Мозолева
Фото: dumskaya.net
Основатель группы "Деньги вперед" Феликс Шиндер с женой
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Певицы Анна (слева) и Ангелина (справа) Завальские
Фото: dumskaya.net
Режиссер Олег Сенцов с женой
Фото: dumskaya.net
Телеведущий Питер Залмаев
Фото: dumskaya.net
Актриса Екатерина Молчанова
Фото: dumskaya.net
Танцор Никита Митрофанов с мамой
Фото: dumskaya.net
Актриса и телеведущая Ольга Сумская с дочерью
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Телеведущая Янина Соколова
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Актер Даниэль Брюль (слева)
Фото: dumskaya.net
Президент Одесского кинофестиваля Виктория Тигипко в окружении детей
Фото: dumskaya.net
Фото: dumskaya.net
Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина
Фото: dumskaya.net
Прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг, артист балета Александр Стоянов
В субботу, 14 августа, открылся Одесский международный кинофестиваль. Как отмечает "Думская"
, шествие по красной дорожке, ведущей к опере, продолжалось примерно два с половиной часа. На мероприятии засветились многие украинские звезды: Jerry Heil, Иван Дорн, Ольга Полякова, Янина Соколова. Также среди присутствующих был и немецко-испанский актер Даниэль Брюль, сыгравший в "Бесславных ублюдках" и "Первом мстителе". "Думская" опубликовала фото самых ярких образов на красной дорожке фестиваля.