ГОРДОН
 
 
События

В Одессе стартовал Международный кинофестиваль. Самые яркие образы красной дорожки

Сегодня 14.05
В субботу, 14 августа, открылся Одесский международный кинофестиваль. Как отмечает "Думская", шествие по красной дорожке, ведущей к опере, продолжалось примерно два с половиной часа. На мероприятии засветились многие украинские звезды: Jerry Heil, Иван Дорн, Ольга Полякова, Янина Соколова. Также среди присутствующих был и немецко-испанский актер Даниэль Брюль, сыгравший в "Бесславных ублюдках" и "Первом мстителе". "Думская" опубликовала фото самых ярких образов на красной дорожке фестиваля.
Теги: Одесса, кино, Одесский кинофестиваль, Иван Дорн, Оля Полякова, Екатерина Кухар, Янина Соколова, Jerry Heil
 

ДРУГИЕ ГАЛЕРЕИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ

 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу
  Композитор Дмитрий Гордон – младший: В 14 лет я написал свою первую музыку. Тогда я почувствовал свободу G
Дмитрий ГОРДОН
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина
  Никитин: Я до последнего момента думал, что Верка Сердючка – женщина G
Дмитрий ГОРДОН
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности
  Быков: "Русский мир" – это мир одиночества и вечной неудовлетворенности G
Дмитрий ГОРДОН
 
 

Спецпроекты

все спецпроекты
 
 
 

рубрики

 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS