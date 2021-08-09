"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве

"Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла", – заявила Мишина Фото: misha.k.ua / Instagram

"Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен: никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду. Оно страшно тогда, когда разуверился, очерствел настолько, что уже не веришь в то, что когда-либо еще встретишь кого-то из своей стаи, того, кто пахнет близостью и интересной беседой", – написала Мишина.

32-летняя артистка настаивает, что "в одиночестве рождается творчество".

"В одиночестве рождаешься ты. Хоть в нем ты и умираешь. Но все же именно в одиночестве становится слышно кого-то, кто больше чем ты, привык думать о себе. Кого-то, кто интересней. Он не боится осуждения и обсуждения. Этот кто-то абсолютно свободен. Я так рада узнать и обожать эту часть себя", – заверила Мишина.

Актриса подчеркнула, что одиночество – "не такой монстр, каким раньше себе представляла".

"Чем больше в моей жизни становилось людей, которые давали мне искреннюю любовь –необязательно ко мне, к природе, Богу, другим, – тем легче становилось переживать эти моменты. Хм… одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха. Значит, эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Неплохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла, каким навязывает тебя общество", – резюмировала Мишина.

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