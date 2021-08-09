"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве

"Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен: никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду. Оно страшно тогда, когда разуверился, очерствел настолько, что уже не веришь в то, что когда-либо еще встретишь кого-то из своей стаи, того, кто пахнет близостью и интересной беседой", – написала Мишина.
32-летняя артистка настаивает, что "в одиночестве рождается творчество".
"В одиночестве рождаешься ты. Хоть в нем ты и умираешь. Но все же именно в одиночестве становится слышно кого-то, кто больше чем ты, привык думать о себе. Кого-то, кто интересней. Он не боится осуждения и обсуждения. Этот кто-то абсолютно свободен. Я так рада узнать и обожать эту часть себя", – заверила Мишина.
Актриса подчеркнула, что одиночество – "не такой монстр, каким раньше себе представляла".
"Чем больше в моей жизни становилось людей, которые давали мне искреннюю любовь –необязательно ко мне, к природе, Богу, другим, – тем легче становилось переживать эти моменты. Хм… одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха. Значит, эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Неплохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла, каким навязывает тебя общество", – резюмировала Мишина.
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Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.
16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.