Бульвар Шоубиз
 
09 августа, 2021
 
Новости

"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла", заявила Мишина
"Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла", – заявила Мишина
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса и модель, судья шоу "Україна має талант" и одна из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксения Мишина рассказала, как избавилась от страха одиночества. 8 августа она опубликовала в Instagram пост, в котором утверждает, что одиночество страшно лишь тем, кто "предал себя".

"Одиночество страшно только тому, кто настолько предал себя, что уверен: никто больше никогда не захочет присесть рядом и разделить еду. Оно страшно тогда, когда разуверился, очерствел настолько, что уже не веришь в то, что когда-либо еще встретишь кого-то из своей стаи, того, кто пахнет близостью и интересной беседой", – написала Мишина.

32-летняя артистка настаивает, что "в одиночестве рождается творчество".

"В одиночестве рождаешься ты. Хоть в нем ты и умираешь. Но все же именно в одиночестве становится слышно кого-то, кто больше чем ты, привык думать о себе. Кого-то, кто интересней. Он не боится осуждения и обсуждения. Этот кто-то абсолютно свободен. Я так рада узнать и обожать эту часть себя", – заверила Мишина.

Актриса подчеркнула, что одиночество – "не такой монстр, каким раньше себе представляла".

"Чем больше в моей жизни становилось людей, которые давали мне искреннюю любовь –необязательно ко мне, к природе, Богу, другим, – тем легче становилось переживать эти моменты. Хм… одна. Не так уж и плохо. Прихожу домой. Все пугали холодом стен и отталкивающим отсутствием, но я не чувствую страха. Значит, эта прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня. Неплохо. Тишина. Жадно слушаю ее. Эй, одиночество, а ты не такой монстр, каким я раньше тебя представляла, каким навязывает тебя общество", – резюмировала Мишина.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.

Теги: актриса, модель, Ксения Мишина, Александр Эллерт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?"
  Марчук: Если я, в прошлом генерал КГБ, за один стол с бывшим подполковником КГБ Путиным сяду и в глаза ему посмотрю, спрошу: "Кто тебя, дорогой, в заблуждение ввел?"
Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по "закону Савченко" подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО
Дочь мэра Кременчуга Бабаева: Защита давит, что по "закону Савченко" подозреваемые в убийстве моего отца уже отсидели свой срок в СИЗО
Елена ПОСКАННАЯ
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
Дальнейшее объединение России и Беларуси означает почти полное враждебное окружение Украины – "Сила и честь"
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Раскладка что надо". Loboda в "голом" топе широко развела ноги перед камерой
"Раскладка что надо". Loboda в "голом" топе широко развела ноги перед камерой
"Люблю тебя, моя королева веснушек!" Потап публично признался в любви к Насте Каменских
"Люблю тебя, моя королева веснушек!" Потап публично признался в любви к Насте Каменских
"В стабильно тяжелом состоянии". Мать избитого танцора Дорофеевой сказала, сколько еще ее сын пробудет в коме
"В стабильно тяжелом состоянии". Мать избитого танцора Дорофеевой сказала, сколько еще ее сын пробудет в коме
"Зачем столько пластики?", "Надутая какая-то вся". Седокову раскритиковали за изменившуюся внешность
"Зачем столько пластики?", "Надутая какая-то вся". Седокову раскритиковали за изменившуюся внешность
"Как приятно видеть естественность у женщины". Катя Осадчая снялась в бикини и с "выгоревшими бровями"
"Как приятно видеть естественность у женщины". Катя Осадчая снялась в бикини и с "выгоревшими бровями"
"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве
"Это прекрасная, мягкая, огромная кровать только для меня". Ксения Мишина рассказала об одиночестве
"Жанна, как найти хорошего мужика?" Бадоева засветила тело в бикини и ответила на вопросы подписчиц
"Жанна, как найти хорошего мужика?" Бадоева засветила тело в бикини и ответила на вопросы подписчиц
"На кону жизнь ребенка". MamaRika призналась, что делала кесарево
"На кону жизнь ребенка". MamaRika призналась, что делала кесарево
Виктор Павлик с супругой окрестили сына
Виктор Павлик с супругой окрестили сына
"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео
"Это райский сад просто. Ням-ням, мур-мур". Зибров встретился с обладательницей самой большой груди в Украине. Видео
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Ох, распустился за несколько дней без папы". Катя Осадчая показала игры с четырехлетним сыном в бассейне
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Больше жизни люблю". Влад Яма показал своего пятилетнего сына Леона
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
"Лысый хорошо пристроился". Настя Каменских показала совместный портрет с Потапом
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
Отец Спирс обсуждал в суде возможность ее повторной отправки в психбольницу
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
"Балерина порно", "Блинчики намокли". Волочкова в мокром платье засветила соски
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
В Подмосковье неизвестный избил невестку актрисы Ирины Муравьевой – СМИ
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS