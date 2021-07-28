Бульвар Шоубиз
 
28 июля, 2021
 
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"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина и Эллерт стали парой после победы в телешоу "Холостячка" в 2020 году
Мишина и Эллерт стали парой после победы в телешоу "Холостячка" в 2020 году
Фото: misha.k.ua / Instagram

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автор текстов студии "Квартал 95" Александр Эллерт впервые после расставания прокомментировал пост своей бывшей возлюбленной – украинской актрисы и модели, победительницы проекта "Танцы со звездами" в 2019 году и одной из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксении Мишиной.

27 июля Мишина выложила в Instagram свое фото с хореографом Евгением Котом и телеведущим Сергеем Притулой. Троица позировала на фоне надписи "Україна має талант". В посте Мишина на украинском написала, что будет судьей этого телешоу и надеется стать поддержкой для талантливых украинцев.

"Представляете, я в составе жюри "Україна має талант"! Это для меня чрезвычайное событие. Когда-то я лишь в мечтах могла представить, что смогу иметь такую красивую ответственность перед своей страной, а сегодня моя мечта превратилась в реальность. Хочу стать поддержкой для многих украинцев, которые смело выйдут на эту сцену. Нас ждут сотни талантов, о которых вы узнаете уже осенью!" – написала 32-летняя Мишина.

Эллерт прокомментировал пост экс-возлюбленной не словами, а значками. Он добавил три значка – лицо восторженного человечка, ураган и фанфары. Комментарий шоумена набрал больше всего лайков.

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Комментарий Эллерта. Скриншот: misha.k.ua / Instagram

"Такие настоящие чувства не могут внезапно пропасть. Мы верим в ваши сердца и любовь", – прокомментировал реакцію Эллерта пользователь с ником sergeuptashnik.

"Александр, уверена, что вы будете вместе! Да между вами такие искры, которые ни одна ссора не погасит. Верю в вашу пару!" ­– написала kardamon_97.

"Мы все так любим вас и верим, что вы с Ксю будете вместе", – призналась bogdanaiushchenko.

"Александр, это коммент года", – уверена ninakruta.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте.

Недавно Мишина и Эллерт отдыхали в оккупированном Крыму, но отдельно друг от друга.

Теги: Instagram, любовь, Ксения Мишина, Александр Эллерт, Україна має талант
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