"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной

Мишина и Эллерт стали парой после победы в телешоу "Холостячка" в 2020 году Фото: misha.k.ua / Instagram

27 июля Мишина выложила в Instagram свое фото с хореографом Евгением Котом и телеведущим Сергеем Притулой. Троица позировала на фоне надписи "Україна має талант". В посте Мишина на украинском написала, что будет судьей этого телешоу и надеется стать поддержкой для талантливых украинцев.

"Представляете, я в составе жюри "Україна має талант"! Это для меня чрезвычайное событие. Когда-то я лишь в мечтах могла представить, что смогу иметь такую красивую ответственность перед своей страной, а сегодня моя мечта превратилась в реальность. Хочу стать поддержкой для многих украинцев, которые смело выйдут на эту сцену. Нас ждут сотни талантов, о которых вы узнаете уже осенью!" – написала 32-летняя Мишина.

Эллерт прокомментировал пост экс-возлюбленной не словами, а значками. Он добавил три значка – лицо восторженного человечка, ураган и фанфары. Комментарий шоумена набрал больше всего лайков.

Комментарий Эллерта. Скриншот: misha.k.ua / Instagram

"Такие настоящие чувства не могут внезапно пропасть. Мы верим в ваши сердца и любовь", – прокомментировал реакцію Эллерта пользователь с ником sergeuptashnik.

"Александр, уверена, что вы будете вместе! Да между вами такие искры, которые ни одна ссора не погасит. Верю в вашу пару!" ­– написала kardamon_97.

"Мы все так любим вас и верим, что вы с Ксю будете вместе", – призналась bogdanaiushchenko.

"Александр, это коммент года", – уверена ninakruta.