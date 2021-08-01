"Ох, как я сегодня на-пи-лась…" Ксения Мишина записала видео с собой и "веганским шампанским"

На видео 32-летняя актриса сидит на диване в перерыве между съемками и медленно рассказывает своим подписчикам, что крепко выпила.

"Ох, если бы вы знали, как я сегодня напилась. На-пи-лась… веганского шампанского! А это режиссер! Вы когда-нибудь видели таких молодых режиссеров? М-м-м", – поинтересовалась Мишина.

На видео актриса говорила на украинском, который сейчас активно практикует, потому что стала судьей телешоу "Україна має талант" на телеканале СТБ.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram Скриншот: misha.k.ua / Instagram