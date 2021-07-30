"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта

"Я не виделся с Сашей и Ксюшей после того, как появилась информация об их расставании. Мне кажется, они слишком эмоциональны. Им бы стать более сдержанными. Но мне их пара очень нравилась. Поэтому до сих пор надеюсь, что Саша и Ксюша помирятся. Но если даже и расстались навсегда, что ж – такова жизнь. Думаю, у них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге и времени, проведенном вместе", – заявил Решетник.

Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – написала она тогда.

Других комментариев пара о своем расставании пока что не давала, но перестала публиковать в сети совместные фото и видео.

Решетник, кроме шоу "Холостячка", ведет на этом же канале проект "Холостяк". 21 июля стало известно, что он также будет вести шоу на СТБ "Україна має талант".