"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной

18 августа шоумен запостил в Instagram ролик, в котором они с Мишиной целуются, обнимаются и смеются вместе. За кадром звучит последняя композиция победителей "Евровидения 2021" в Нидерландах, итальянской группы Måneskin I Wanna be your slave ("Хочу быть твоим рабом").
"С годовщиной, любимая", – подписал видео 34-летний Эллерт.
За 25 минут ролик Эллерта набрал больше 45 тыс. просмотров. Много подписчиков шоумена не поняли, почему появился этот пост.
"Вызываем пояснительную бригаду", – написала medvezhena.
"Народ требует объяснений", – заявила ankudinova_ole4ka.
"Стоп, э-э-э, вы не расстались?" – удивилась yana_kupreeva.
Незадолго до появления этого поста у Эллерта Мишина приехала на Одесский международный кинофестиваль и прошлась по красной дорожке в сопровождении высокого спутника, которого назвала "коллегой по фильму".
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Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.
16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.