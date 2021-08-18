"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной

Эллерт расстался с возлюбленной чуть больше месяца назад Фото: ellert_a / Instagram

18 августа шоумен запостил в Instagram ролик, в котором они с Мишиной целуются, обнимаются и смеются вместе. За кадром звучит последняя композиция победителей "Евровидения 2021" в Нидерландах, итальянской группы Måneskin I Wanna be your slave ("Хочу быть твоим рабом").

"С годовщиной, любимая", – подписал видео 34-летний Эллерт.

За 25 минут ролик Эллерта набрал больше 45 тыс. просмотров. Много подписчиков шоумена не поняли, почему появился этот пост.

"Вызываем пояснительную бригаду", – написала medvezhena.

"Народ требует объяснений", – заявила ankudinova_ole4ka.

"Стоп, э-э-э, вы не расстались?" – удивилась yana_kupreeva.

Незадолго до появления этого поста у Эллерта Мишина приехала на Одесский международный кинофестиваль и прошлась по красной дорожке в сопровождении высокого спутника, которого назвала "коллегой по фильму".

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