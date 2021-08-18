Бульвар Шоубиз
 
18 августа, 2021
 
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"Хочу быть твоим рабом". Эллерт посвятил видео своей экс-возлюбленной Мишиной

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Эллерт расстался с возлюбленной чуть больше месяца назад
Эллерт расстался с возлюбленной чуть больше месяца назад
Фото: ellert_a / Instagram

Победитель первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ и автор текстов студии "Квартал 95" Александр Эллерт впервые после расставания посвятил пост своей бывшей возлюбленной – украинской актрисе и модели, победительнице проекта "Танцы со звездами" в 2019 году и одной из главных героинь популярного сериала "Крепостная" Ксении Мишиной.

18 августа шоумен запостил в Instagram ролик, в котором они с Мишиной целуются, обнимаются и смеются вместе. За кадром звучит последняя композиция победителей "Евровидения 2021" в Нидерландах, итальянской группы Måneskin I Wanna be your slave ("Хочу быть твоим рабом").

"С годовщиной, любимая", – подписал видео 34-летний Эллерт.

За 25 минут ролик Эллерта набрал больше 45 тыс. просмотров. Много подписчиков шоумена не поняли, почему появился этот пост.

"Вызываем пояснительную бригаду", – написала medvezhena.

"Народ требует объяснений", – заявила ankudinova_ole4ka.

"Стоп, э-э-э, вы не расстались?" – удивилась yana_kupreeva.

Незадолго до появления этого поста у Эллерта Мишина приехала на Одесский международный кинофестиваль и прошлась по красной дорожке в сопровождении высокого спутника, которого назвала "коллегой по фильму".

Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.

Теги: любовь, Холостяк, женщины, актриса, Ксения Мишина, мужчины, ролик, Холостячка, шоумен, расставание, Александр Эллерт
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