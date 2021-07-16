Бульвар Шоубиз
 
16 июля, 2021
 
Новости

"Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фронтмен M&aring;neskin Дамиано Давид с гитаристом группы Викторией Де Анджелис на съемках последнего клипа
Фронтмен Måneskin Дамиано Давид с гитаристом группы Викторией Де Анджелис на съемках последнего клипа
Фото: maneskinofficial / Instagram

Победитель "Евровидения 2021" в Нидерландах, итальянец Дамиано Давид вместе со своей группой Måneskin выпустил новый клип на песню I Wanna be your slave ("Хочу быть твоим рабом").

Видео появилось на официальном YouTube-канале группы 15 июля и меньше чем за сутки набрало больше 5,3 млн просмотров и почти 1 млн лайков.

В клипе 22-летний Давид в том числе предстает в женском нижнем белье и целуется взасос с мужчиной.

"Редко когда в мой плейлист попадают современные рок-группы, однако Måneskin самое лучшее, что случалось с роком в последнее время", – оставил под видео комментарий пользователь с ником Aggeliki Σταματουκου.

"Как же они привлекают креативностью и чокнутостью в музыке!" – признался Даниил Долгов.

"Так и знала, что они выпустят что-нибудь бомбическое в своем стиле, крутой вайб", – написала Виктория Волкова.

ВИДЕО
Видео: Måneskin Official / YouTube

 

Контекст:

Дамиано Давид родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но бросил учебу ради музыкальной карьеры. С 15 лет выступает на профессиональной сцене.

В 2017 году Måneskin заняла второе место в итальянской версии шоу The X Factor. В 2021 году группа победила на фестивале в Сан-Ремо – итальянском национальном отборе на "Евровидение 2021".

22 мая Måneskin победила на "Евровидении 2021".

Несмотря на молодость, 22-летний Давид является одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии.

Теги: Италия, рок-музыка, клип, видеоклип, Евровидение 2021, Дамиано Давид, Måneskin
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Эпидемиолог Виноград: Со штаммом "Дельта" будет больше смертей, поэтому мы боимся его
Елена ПОСКАННАЯ
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Глава Госаудитслужбы Плис: "Укргазвидобування" газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности
Елена ПОСКАННАЯ
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
Левочкин о законе об олигархах: В разные времена режимы грабили-давили богатых, отбирали их имущество в пользу себя, республик или рейхов
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
Спустя три недели после заражения умер солист "Хора Турецкого" Борис Горячев
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
"Ой, все видно", "Без лифа лучше", "Приближаемся к эротике". "Голые" Горбунов и Осадчая показали объятия в бассейне
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
16 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
"Я долго пытался быть лояльным государству. Не удалось". Кинчев раскритиковал российскую власть за двойные стандарты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
  Топ-5 самых вкусных блюд из баклажанов. Простые рецепты
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
"Большой день". Свитолина и Монфис поженились
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
  "Светлана Сергеевна, ну п...здец, это хит", "Ни о чем". Loboda выпустила первый трек после расставания с Крапивиной. Видео
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Нет худа без добра". Димопулос показала окровавленные ноги
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
"Все просто". Украинский фитнес-тренер поделилась рецептом десерта
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS