  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео

Видео появилось на официальном YouTube-канале группы 15 июля и меньше чем за сутки набрало больше 5,3 млн просмотров и почти 1 млн лайков.

В клипе 22-летний Давид в том числе предстает в женском нижнем белье и целуется взасос с мужчиной.

"Редко когда в мой плейлист попадают современные рок-группы, однако Måneskin самое лучшее, что случалось с роком в последнее время", – оставил под видео комментарий пользователь с ником Aggeliki Σταματουκου.

"Как же они привлекают креативностью и чокнутостью в музыке!" – признался Даниил Долгов.

"Так и знала, что они выпустят что-нибудь бомбическое в своем стиле, крутой вайб", – написала Виктория Волкова.

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Видео: Måneskin Official / YouTube