  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео

Видео появилось на официальном YouTube-канале группы 15 июля и меньше чем за сутки набрало больше 5,3 млн просмотров и почти 1 млн лайков.
В клипе 22-летний Давид в том числе предстает в женском нижнем белье и целуется взасос с мужчиной.
"Редко когда в мой плейлист попадают современные рок-группы, однако Måneskin самое лучшее, что случалось с роком в последнее время", – оставил под видео комментарий пользователь с ником Aggeliki Σταματουκου.
"Как же они привлекают креативностью и чокнутостью в музыке!" – признался Даниил Долгов.
"Так и знала, что они выпустят что-нибудь бомбическое в своем стиле, крутой вайб", – написала Виктория Волкова.
Дамиано Давид родился 8 января 1999 года в Риме. Учился в лицее, но бросил учебу ради музыкальной карьеры. С 15 лет выступает на профессиональной сцене.
В 2017 году Måneskin заняла второе место в итальянской версии шоу The X Factor. В 2021 году группа победила на фестивале в Сан-Ремо – итальянском национальном отборе на "Евровидение 2021".
22 мая Måneskin победила на "Евровидении 2021".
Несмотря на молодость, 22-летний Давид является одним из самых высокооплачиваемых рок-музыкантов в Италии.