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09 сентября, 2021
 
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"Я скупаю цветы. Она, надеюсь, их не перепродает". Эллерт прокомментировал отношения с "любимой женщиной" Мишиной

 
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Мишина и Эллерт познакомились на шоу "Холостячка", где она была главной героиней, а он в числе участников
Мишина и Эллерт познакомились на шоу "Холостячка", где она была главной героиней, а он – в числе участников
Фото: misha.k.ua / Instagram

Автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт в эфире шоу "29 вопросов от Люкс ФМ", которое вышло на YouTube-канале "Люкс ФМ", назвал главную героиню первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ, украинскую актрису Ксению Мишину своей любимой женщиной, добавив, что таковыми также являются его мать и дочь от предыдущего брака.

Отвечая на вопрос ведущего шоу Славы Демина об отношениях с Мишиной, Эллерт заявил, что в настоящее время они сводятся к тому, что он лайкает ее фотографии и подписан на нее в Instagram.

"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", – заявил Эллерт.

ВИДЕО
Видео: Люкс ФМ / YouTube
Контекст:

Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу шоумена Александра Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.

16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – написала она тогда.

Других комментариев пара о своем расставании ранее не давала.

Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник, комментируя возможное расставание пары, заявил, что причиной могла стать излишняя эмоциональность Мишиной и Эллерта. В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе друзей.

Теги: актриса, Ксения Мишина, Холостячка, Александр Эллерт
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