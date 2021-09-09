  "Я скупаю цветы. Она, надеюсь, их не перепродает". Эллерт прокомментировал отношения с "любимой женщиной" Мишиной

Мишина и Эллерт познакомились на шоу "Холостячка", где она была главной героиней, а он – в числе участников Фото: misha.k.ua / Instagram

Отвечая на вопрос ведущего шоу Славы Демина об отношениях с Мишиной, Эллерт заявил, что в настоящее время они сводятся к тому, что он лайкает ее фотографии и подписан на нее в Instagram.

"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Она, надеюсь, их не перепродает. Вот в таких мы отношениях", – заявил Эллерт.

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Видео: Люкс ФМ / YouTube