Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил

Ксения Мишина в момент того, как словила букет невесты. Судя по всему, снимал ее Александр Эллерт Скриншот: misha.k.ua / Instagram

"Оставлю это [видео] здесь на прекрасную долгую память о наикрутейшей свадьбе. […] Хм, поговаривают, что словившим букет дается прекрасный бонус в виде "мужа". Сколько ждать, кто знает?" – поинтересовалась у подписчиков 32-летняя Мишина.

Судя по тому, с какой точки снято видео, скорее всего, его автор – сценарист студии "Квартал 95", шоумен Александр Эллерт, с которым актриса встречалась с 2020 года и о разрыве отношений с которым заявила в середине июля 2021-го. Вчера в сети появилось видео этого же момента со свадьбы, снятое с другого ракурса, и на нем видно, как рядом с Мишиной стоит Эллерт. Несколько дней назад актрису и шоумена видели вместе в аэропорту перед отлетом на отдых на Кипр.

Видео Мишиной с букетом невесты набрало больше 600 тыс. просмотров и около 650 комментариев. Одним из первых оставил свой комментарий Эллерт, написав, что знает, сколько ждать, и поставив смайлик. "Та ты шо, серьезно?" – ответила ему в комментариях Мишина.

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