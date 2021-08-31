Ксения Мишина словила букет невесты и спросила: "Сколько ждать мужа?" Александр Эллерт ей ответил

"Оставлю это [видео] здесь на прекрасную долгую память о наикрутейшей свадьбе. […] Хм, поговаривают, что словившим букет дается прекрасный бонус в виде "мужа". Сколько ждать, кто знает?" – поинтересовалась у подписчиков 32-летняя Мишина.
Судя по тому, с какой точки снято видео, скорее всего, его автор – сценарист студии "Квартал 95", шоумен Александр Эллерт, с которым актриса встречалась с 2020 года и о разрыве отношений с которым заявила в середине июля 2021-го. Вчера в сети появилось видео этого же момента со свадьбы, снятое с другого ракурса, и на нем видно, как рядом с Мишиной стоит Эллерт. Несколько дней назад актрису и шоумена видели вместе в аэропорту перед отлетом на отдых на Кипр.
Видео Мишиной с букетом невесты набрало больше 600 тыс. просмотров и около 650 комментариев. Одним из первых оставил свой комментарий Эллерт, написав, что знает, сколько ждать, и поставив смайлик. "Та ты шо, серьезно?" – ответила ему в комментариях Мишина.
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Мишина была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ в 2020 году. В финале проекта она сделала выбор в пользу Эллерта. После завершения проекта пара жила вместе.
16 июля Мишина опубликовала пост о разрыве отношений, написав: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". При этом имени того, с кем рассталась, актриса ни разу не упомянула. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. После Мишина и Эллерт ни разу не появлялись публично вместе.
18 августа Эллерт посвятил экс-возлюбленной видео, в котором звучит песня со словами "хочу быть твоим рабом".