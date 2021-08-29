Расставшихся Ксению Мишину и Александра Эллерта опять "застукали" вместе – второй раз за неделю

О расставании Мишиной и Эллерта стало известно в середине июля, но за последнюю неделю их уже дважды видели вместе Фото: misha.k.ua / Instagram

Влюбленные, которые еще в середине июля заявили о разрыве отношений, в середине недели появились вместе в аэропорту перед отлетом на отдых на Кипр, а вчера вместе пришли на свадьбу общих друзей. Видео со свадьбы в Instagram Stories выложил один из гостей мероприятия.

В ролике Мишина, стоя рядом с Эллертом, словила букет невесты, после подбежала обниматься к новобрачным, а за ней последовал Эллерт.

фотогалерея ( 1 из 5) Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram Скриншот: mireshkin_daniil / Instagram