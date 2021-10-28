  Ксения Мишина ответила на вопрос, какие у нее отношения с Александром Эллертом

Ксения Мишина и Александр Эллерт познакомились и начали встречаться в 2020 году на съемках телешоу "Холостячка" Фото: misha.k.ua / Instagram

Мишина и Эллерт встречались с прошлого года, но разорвали отношения летом 2021-го. После их не раз видели вместе в публичных местах, хотя о возобновлении отношений они до сих пор не сообщали.

"Много вопросов на одну и ту же тему. Отвечаю всем. У нас нет отношений и мы не вместе", – заявила 32-летняя Мишина.

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