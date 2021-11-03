"Дикая кошка". Ксения Мишина показала полуобнаженную грудь и рассказала о пережитой панической атаке

К фото 32-летняя актриса приложила рассказ о том, как впервые еще в студенческие годы испытала приступ панической атаки.

"Мир стал абсолютно пресным, что странно для молодой, 18-летней девушки. Единственная мысль, которую, как пленку, зажевало в моей голове, – видимо, мне никогда не светит потрясающая профессия, в которой я бы наслаждалась всецело процессом. Бессознательно прокручивая ее в голове, я медленно погружалась на дно своего аквариума, не проявляя интереса даже к тому, что там за стеклом", – написано в посте у Мишиной.

Судя из рассказа актрисы, подобные приступы случались едва ли не каждый день.

"Родители возили меня по больницам, но все жизненные показатели были в норме. В итоге я оказалась в психбольнице, где врач сказала, что я не их пациент, и направила к психотерапевту", – говорится в тексте.

За час пост Мишиной набрал больше 56 тыс. лайков.

"Спасибо за полезный пост. Ну а фото, конечно же, нереально шикарное", – прокомментировала пост актрисы my.whole.life.is.here.

"История страшна, фотография красивая", – считает tarabanchuk_l.

"Дикая кошка", – написал tserkovniuk2977.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)