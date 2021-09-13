"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике

"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе, не прощаемся", – подписала фото 32-летняя актриса.
Меньше чем за сутки пост Мишиной набрал больше 90 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.
"Ва-а-ай, какая красивая", – отреагировал heaven.fsrkyu
"Просто божественная богиня", – прокомментировал bocharovpavel1990.
"Влюблен в эти ножки", – признался andriybilonyk.
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Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ.
Мишина воспитывает сына Платона (2012).