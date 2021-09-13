"Ва-а-ай, какая красивая", "Влюблен в эти ножки". Ксения Мишина показала фигуру в купальнике

Мишина показала пляжные фото и попрощалась с летом-2021 Фото: misha.k.ua / Instagram

"Закрываем сезон! Прекрасное лето, спасибо тебе, не прощаемся", – подписала фото 32-летняя актриса.

Меньше чем за сутки пост Мишиной набрал больше 90 тыс. лайков и свыше 200 комментариев.

"Ва-а-ай, какая красивая", – отреагировал heaven.fsrkyu

"Просто божественная богиня", – прокомментировал bocharovpavel1990.

"Влюблен в эти ножки", – признался andriybilonyk.

View this post on Instagram A post shared by Ксения Мишина (@misha.k.ua)