"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото

Мишина позирует в кадре, сидя на краю кровати. Во время съемки артистка была в широкой толстовке и лосинах.
"Вот что значит: "Я у твоих ног", – подписала фото артистка.
"Красавчик у ног", – отреагировали фолловеры.
"Вот это настоящая любовь", – прокомментировали фото поклонники.
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Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.
В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ. Избранником артистки стал автор студии "Квартал 95" Александр Эллерт. После завершения проекта пара жила вместе. 16 июля 2021 года Мишина опубликовала пост, в котором сообщила о разрыве отношений, не уточнив при этом, о ком идет речь. Пользователи сети предположили, что речь идет об Эллерте. "Мы больше не пара, это мое окончательное решение", – написала она тогда.
Ведущий шоу "Холостячка" Григорий Решетник, комментируя возможное расставание пары, заявил, что причиной могла стать излишняя эмоциональность Мишиной и Эллерта. В конце августа Эллерта и Мишину видели вместе а аэропорту, а также на свадьбе у друзей.
Мишина воспитывает сына Платона (2012).