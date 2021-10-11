"Вот это настоящая любовь", "Красавчик у ног". Мишина выложила в сеть домашние фото

Мишина позирует в кадре, сидя на краю кровати. Во время съемки артистка была в широкой толстовке и лосинах.

"Вот что значит: "Я у твоих ног", – подписала фото артистка.

"Красавчик у ног", – отреагировали фолловеры.

"Вот это настоящая любовь", – прокомментировали фото поклонники.

View this post on Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)