"Красотулик", "Секси". Мишина снялась в ультракоротком топе телесного цвета

"Красотулик", – оценили образ актрисы подписчики.

"Ох и выпендрежница", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Секси", – написали поклонники.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ.

Мишина воспитывает сына Платона (2012).