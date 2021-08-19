Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото

"Когда в твою жизнь приходит что-то новое, какой-то новый опыт, уровень, сначала ты абсолютно ничего не знаешь о том, как с этим быть и что делать, чтобы все получилось. Первым делом просыпаются страхи, сомнения, неуверенность в себе, и ты чувствуешь полное отсутствие сил на покорение этой новой вершины", – написала она.
Актриса отметила, что в этом случае есть два варианта: опустить руки или быть готовым к новому.
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Украинская певица Ирина Федишин публиковала фото в таком же платье 29 января.
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Стоимость платья – 5,2 тыс. грн. Его продают на странице украинского бренда Olya Mak.
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Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".
В 2020 году она стала героиней первого сезона шоу "Холостячка" на телеканале СТБ.
26 июля 2021 года Мишина сообщила, что стала судьей шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, в связи с чем перешла на украинский язык.