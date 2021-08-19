Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото

Мишина: Когда в твою жизнь приходит что-то новое, какой-то новый опыт, уровень, сначала ты абсолютно ничего не знаешь о том, как с этим быть Фото: misha.k.ua / Instagram

"Когда в твою жизнь приходит что-то новое, какой-то новый опыт, уровень, сначала ты абсолютно ничего не знаешь о том, как с этим быть и что делать, чтобы все получилось. Первым делом просыпаются страхи, сомнения, неуверенность в себе, и ты чувствуешь полное отсутствие сил на покорение этой новой вершины", – написала она.

Актриса отметила, что в этом случае есть два варианта: опустить руки или быть готовым к новому.

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Украинская певица Ирина Федишин публиковала фото в таком же платье 29 января.

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Стоимость платья – 5,2 тыс. грн. Его продают на странице украинского бренда Olya Mak.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от OLYA MAK™ * (@olyamak_official)