Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
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Мишина надела платье, которое Федишин засветила еще в январе. Фото

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина: Когда в твою жизнь приходит что-то новое, какой-то новый опыт, уровень, сначала ты абсолютно ничего не знаешь о том, как с этим быть
Мишина: Когда в твою жизнь приходит что-то новое, какой-то новый опыт, уровень, сначала ты абсолютно ничего не знаешь о том, как с этим быть
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина, главная героиня шоу "Холостячка" на телеканале СТБ, звезда сериала "Крепостная" и судья шоу "Україна має талант" (СТБ) на своей странице в Instagram 18 августа опубликовала фото в шоколадном облегающем платье из экокожи.

"Когда в твою жизнь приходит что-то новое, какой-то новый опыт, уровень, сначала ты абсолютно ничего не знаешь о том, как с этим быть и что делать, чтобы все получилось. Первым делом просыпаются страхи, сомнения, неуверенность в себе, и ты чувствуешь полное отсутствие сил на покорение этой новой вершины", – написала она.

Актриса отметила, что в этом случае есть два варианта: опустить руки или быть готовым к новому.

Украинская певица Ирина Федишин публиковала фото в таком же платье 29 января.

Стоимость платья – 5,2 тыс. грн. Его продают на странице украинского бренда Olya Mak.

Контекст:

Ксения Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Она актриса Киевского академического Молодого театра. Стала широко известна как исполнительница роли помещицы Лидии Шефер в сериале канала СТБ "Крепостная".

В 2020 году она стала героиней первого сезона шоу "Холостячка" на телеканале СТБ.

26 июля 2021 года Мишина сообщила, что стала судьей шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, в связи с чем перешла на украинский язык.

Теги: платье, актриса, певица, Ирина Федишин, Ксения Мишина, Холостячка, Україна має талант
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