Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон

По словам украинской певицы Ирины Федишин, в потерянном телефоне ее мужа хранилась важная рабочая информация и снимки.

Федишин: Так сложилось, что мой муж потерял телефон Фото: irynafedyshyn / Instagram

Украинская певица Ирина Федишин 13 ноября в Instagram написала, что ее муж и продюсер Виталий Човнык потерял свой iPhone.

"Хочу поделиться историей из личной жизни – она немного грустная, но с веселым финалом. так сложилось, что мой муж потерял телефон. Мы огорчились. Начали активно искать", – написала певица.

Она отметила, что в телефоне были все контакты, фотографии и информация, необходимая для работы.

По словам Федишин, они искали гаджет сначала сами, после обратились в полицию, и даже обошли ломбарды, но безрезультатно.

"Мы пошли другим путем – дистанционно включили функцию, когда телефон включается и на экране появляется сообщение "Телефон потерян, позвоните по номеру", и решили ждать, когда кто-то позвонит. Однако никто так и не позвонил. Телефон нашелся", – описала происходящее артистка.

Федишин не уточнила, где и как им с мужем удалось отыскать гаджет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Федишин родилась во Львове. Вместе с мужем певица воспитывает двух сыновей, Юрия и Олега.

В 2018 году Федишин принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров.