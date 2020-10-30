"Это нас очень напугало". Федишин с мужем переболели COVID-19

Украинская певица Ирина Федишин рассказала, что у ее супруга Виталия Човныка коронавирус вызвал осложнения.

Федишин: Мало здесь приятного. Не хотелось лишних вопросов Фото: Ірина Федишин / Facebook

Украинская певица Ирина Федишин вместе с мужем продюсером Виталием Човныком переболела COVID-19. Об этом она рассказала в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

Артистка отметила, что у ее супруга коронавирус вызвал серьезные осложнения.

"Было двустороннее воспаление легких. И когда он семь дней пропил антибиотик, мы пошли сделали компьютерную томограмму, выяснилось, что воспаление увеличилось. Это нас очень напугало", – рассказала певица.

По словам Федишин, во время лечения им было сложно и морально, и физически, поэтому они решились рассказать о своем опыте борьбы с COVID-19 после того, как выздоровели.

"Мало здесь приятного. Не хотелось лишних вопросов", – объяснила она.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 октября в Украине подтверждено 378 729 случаев COVID-19. 7041 человек умер, 155 026 выздоровели.