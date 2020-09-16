  "Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео

Украинская певица Ирина Федишин на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Там, де ти". Режиссер – Алена Винярская. В ролике Федишин предстала в нюдовом боди. Она позирует на борту яхты. Там же находится мужчина с обнаженным торсом. К нему Федишин обращается в своем треке. "Там, де ти, я буду за тобою завжди йти. Там, де ти, просто залиши свої сліди. Там, де ти, я буду за тобою завжди йти", – поется в припеве. Авторы песни – Федишин и Bakun.
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