Бульвар Шоубиз
 
16 сентября, 2020
 
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"Там, де ти". Федишин выпустила клип. Видео

Украинская певица Ирина Федишин на своем YouTube-канале презентовала клип на песню "Там, де ти". Режиссер – Алена Винярская. В ролике Федишин предстала в нюдовом боди. Она позирует на борту яхты. Там же находится мужчина с обнаженным торсом. К нему Федишин обращается в своем треке. "Там, де ти, я буду за тобою завжди йти. Там, де ти, просто залиши свої сліди. Там, де ти, я буду за тобою завжди йти", – поется в припеве. Авторы песни – Федишин и Bakun.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Федишин: Там, де ти, я буду за тобою завжди йти
Федишин: Там, де ти, я буду за тобою завжди йти
Скриншот: Iryna Fedyshyn / YouTube

видео

Видео: Iryna Fedyshyn / YouTube
Теги: видео, клип, певица, Ирина Федишин
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