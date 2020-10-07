Федишин рассказала, почему не решается переехать со Львова в Киев

По словам украинской певицы Ирины Федишин, она понимает, что переезд в Киев ей необходим.

Украинская певица Ирина Федишин боится переезжать со Львова в Киев. Об этом она рассказала в эфире канала "Украина". Ролик с участием артистки опубликован 6 октября на странице передачи "Ранок з Україною" в Instagram.

"Я понимаю, что нужно переезжать, но я такая – немного семейная. Люблю этот Львов, и все. Это спокойствие меня вдохновляет, и мне немного трудно решиться переехать в Киев", – рассказала она.

Ирина Федишин родилась во Львове. Певица замужем за продюсером Виталием Човныком. Пара воспитывает двух сыновей, Юрия и Олега.

В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров.