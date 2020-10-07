Федишин рассказала, почему не решается переехать со Львова в Киев

Украинская певица Ирина Федишин боится переезжать со Львова в Киев. Об этом она рассказала в эфире канала "Украина". Ролик с участием артистки опубликован 6 октября на странице передачи "Ранок з Україною" в Instagram.
"Я понимаю, что нужно переезжать, но я такая – немного семейная. Люблю этот Львов, и все. Это спокойствие меня вдохновляет, и мне немного трудно решиться переехать в Киев", – рассказала она.
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* * Ведуча Марія Мельник продовжує зустрічати на своїй кухні найвідоміших зірок. * Сьогодні до неї завітала співачка Ірина Федишин. Разом вони приготували десерт із часником. Поки чаклували над стравою, артистка розповіла, кому завдячує кар'єрою та як розправилася із хейтерами.
Ирина Федишин родилась во Львове. Певица замужем за продюсером Виталием Човныком. Пара воспитывает двух сыновей, Юрия и Олега.
В 2018 году певица принимала участие в проекте "Голос країни" на "1+1", но покинула шоу до начала прямых эфиров.