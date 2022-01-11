"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи

Саливанчук: Важно не потерять веру в себя и в то, что ты особенный! Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Важно не потерять веру в себя и в то, что ты особенный! Уникальный. Неповторимый и абсолютно прекрасный! Каждый из нас! Я проношу сквозь года эту мысль и каждый раз благодарю родителей, что они вложили это в меня. Благодарю себя, что смогла понять и вырастить еще больше!" – призналась она.

Саливанчук подчеркнула, что чувствовать себя неповторимым – это невероятное ощущение, которое двигает человеком и помогает делать уверенные шаги, не боясь осуждений.

На снимках актриса крупным планом показала лицо и пышную грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Волшебная, как всегда", – отметила подписчица ninusichkaandrosova.