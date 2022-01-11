"Волшебная". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышную грудь вблизи

"Важно не потерять веру в себя и в то, что ты особенный! Уникальный. Неповторимый и абсолютно прекрасный! Каждый из нас! Я проношу сквозь года эту мысль и каждый раз благодарю родителей, что они вложили это в меня. Благодарю себя, что смогла понять и вырастить еще больше!" – призналась она.
Саливанчук подчеркнула, что чувствовать себя неповторимым – это невероятное ощущение, которое двигает человеком и помогает делать уверенные шаги, не боясь осуждений.
На снимках актриса крупным планом показала лицо и пышную грудь.
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"Волшебная, как всегда", – отметила подписчица ninusichkaandrosova.
Анна Саливанчук родилась 17 августа 1985 года. Она замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.