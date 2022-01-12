"Из трусов вареник торчит". Волочкова шокировала сеть откровенным снимком

"Это такое блаженство – выйдя из виллы, уже сделав несколько десятков шагов, оказаться у изумрудного океана! Полежать на белоснежном песочке, поплавать или просто постоять, созерцая такую райскую красоту. Кстати, какое фото вам больше понравилось – первое или второее?" – спросила она.
Балерина снялась в "голом" бикини, имитирующем обнаженное тело. Для первого фото Волочкова позировала лежа на животе, засветив оголенные ягодицы, для второго – стоя, положив руки на талию.
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"На втором из трусов вареник торчит, некрасиво", – заявил подписчик dani1983.11mail.ru.
"Увеличила – и точно", – подтвердила planetavselenaya.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.
На Мальдивах она отдыхает со своим новым возлюбленным, фитнес-тренером Сергеем. Они познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.
Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.
В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.
В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.