"Из трусов вареник торчит". Волочкова шокировала сеть откровенным снимком

"Это такое блаженство – выйдя из виллы, уже сделав несколько десятков шагов, оказаться у изумрудного океана! Полежать на белоснежном песочке, поплавать или просто постоять, созерцая такую райскую красоту. Кстати, какое фото вам больше понравилось – первое или второее?" – спросила она.

Балерина снялась в "голом" бикини, имитирующем обнаженное тело. Для первого фото Волочкова позировала лежа на животе, засветив оголенные ягодицы, для второго – стоя, положив руки на талию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"На втором из трусов вареник торчит, некрасиво", – заявил подписчик dani1983.11mail.ru.

"Увеличила – и точно", – подтвердила planetavselenaya.