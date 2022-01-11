"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова

"Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет. Лишние килограммы не угрожают", – заверила она.
Осадчая показала, как играет в воде с сыном. На одном из снимков можно крупным планом увидеть лицо ребенка. Ранее телеведущая показывала его либо вполоборота, либо отворачивала.
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"Какой красивый мальчик", – прокомментировала подписчица iryna.donich.
Осадчая отдыхает в Таиланде также с супругом и коллегой Юрием Горбуновым. У пары двое общих детей. Старший сын Иван родился 18 февраля 2017 года, а 19 августа 2021-го – второй сын Даниил. Взяли ли Осадчая и Горбунов младшего сына в Таиланд, пока неизвестно.
Для Осадчей Даниил стал третьим ребенком – от бизнесмена Олега Полищука ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В 2021 году он окончил школу и сейчас учится на айтишника в Мэрилендском университете (США).
Пад-тай, упомянутый Осадчей в посте, – это блюдо тайской кухни из обжаренной рисовой вермишели с овощами и соусом.