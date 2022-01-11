"Какой красивый мальчик". Осадчая перестала скрывать лицо старшего сына от Горбунова

Осадчая: Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет Фото: kosadcha / Instagram

"Если вы считаете пляжный отдых ленивым, то вы просто не отдыхали с ребенком четырех лет. Лишние килограммы не угрожают", – заверила она.

Осадчая показала, как играет в воде с сыном. На одном из снимков можно крупным планом увидеть лицо ребенка. Ранее телеведущая показывала его либо вполоборота, либо отворачивала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

"Какой красивый мальчик", – прокомментировала подписчица iryna.donich.