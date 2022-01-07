"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру

"Я очень люблю красоту! Во всем! А красивое, стройное, статное, спортивное, сексуальное мужское тело не может не восхищать. С Сережей я все время улыбаюсь и смеюсь. Он не дает скучать! И вообще – нам так прекрасно вместе! Душевно и весело", – подписала она публикацию.

Также балерина, которой 20 января исполнится 46 лет, призналась Сергею в любви.

"Ты меня любишь?" – спросила она. И на утвердительный ответ бойфренда сказала: "А я тебя еще больше"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Господи! Бедный Сережа!" – написала en19660407.

"Настя, вы реально не видите, что этот мужик какой-то хамоватый? Прима-балерина и стриптизер-колхозник!" – прокомментировала vetlanyaha.

"Попал в рабство", – предположил пользователь flowersbeauty588.