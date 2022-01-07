Бульвар Шоубиз
 
07 января, 2022
 
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"Бедный Сережа", "Попал в рабство". Волочкова заставила бойфренда позировать голым на камеру

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Волочкова: Красивое, стройное, статное, спортивное, сексуальное мужское тело не может не восхищать
Волочкова: Красивое, стройное, статное, спортивное, сексуальное мужское тело не может не восхищать
Фото: volochkova_art / Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова 7 января в Instagram опубликовала видео со своим новым бойфрендом Сергеем, с которым улетела отдыхать на Мальдивы. В ролике она сказала ему не уходить из кадра, а стоять и демонстрировать на камеру голое тело.

"Я очень люблю красоту! Во всем! А красивое, стройное, статное, спортивное, сексуальное мужское тело не может не восхищать. С Сережей я все время улыбаюсь и смеюсь. Он не дает скучать! И вообще – нам так прекрасно вместе! Душевно и весело", – подписала она публикацию.

Также балерина, которой 20 января исполнится 46 лет, призналась Сергею в любви.

"Ты меня любишь?" – спросила она. И на утвердительный ответ бойфренда сказала: "А я тебя еще больше"

"Господи! Бедный  Сережа!" – написала en19660407.

"Настя, вы реально не видите, что этот мужик какой-то хамоватый? Прима-балерина и стриптизер-колхозник!" – прокомментировала vetlanyaha.

"Попал в рабство", – предположил пользователь flowersbeauty588.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: рабство, видео, Анастасия Волочкова, Мальдивы, отдых, балерина
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