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07 января, 2022
 
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"Зачем было эту авоську надевать? Все равно все просвечивается". Волочкова засветила голое тело на отдыхе с новым любовником

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Волочкова: Спасибо за прекрасные вещи!
Волочкова: Спасибо за прекрасные вещи!
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 6 января в Instagram опубликовала ролик, в котором продемонстрировала, как в отеле на Мальдивах украсили ее постель.

"Спасибо за прекрасные вещи!" – обратилась Волочкова к отелю, в котором отдыхает.

Она объяснила, что декор постели выполнили из живых цветов.

Балерина предстала в кадре в сетчатом топе, под которым видно голое тело. Ролик снимал ее новый возлюбленный, Сергей. Волочкова предложила ему спать на втором этаже, чтобы не портить композицию.

"Зачем было эту авоську на себя надевать?! Так бы уже стояла, все равно все просвечивается!" – отметила подписчица elzael3.

"Анастасия, вы трезвая бываете?!" – спросила meryemmangubi.

"В драбадан баба", – написала yasinskayuliya.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла. Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир. С новым мужчиной, фитнес-тренером Сергеем она познакомилась на программе "Давай поженимся" ("Первый канал"), куда пришла в качестве свахи своей подруги, но сама ушла с женихом.

Ранее Волочкова была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018-м Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: Анастасия Волочкова, любовь, Мальдивы, отдых, балерина, шпагат, жених, грудь, мужчины, любовники, постель
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