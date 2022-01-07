"Зачем было эту авоську надевать? Все равно все просвечивается". Волочкова засветила голое тело на отдыхе с новым любовником

"Спасибо за прекрасные вещи!" – обратилась Волочкова к отелю, в котором отдыхает.

Она объяснила, что декор постели выполнили из живых цветов.

Балерина предстала в кадре в сетчатом топе, под которым видно голое тело. Ролик снимал ее новый возлюбленный, Сергей. Волочкова предложила ему спать на втором этаже, чтобы не портить композицию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Зачем было эту авоську на себя надевать?! Так бы уже стояла, все равно все просвечивается!" – отметила подписчица elzael3.

"Анастасия, вы трезвая бываете?!" – спросила meryemmangubi.

"В драбадан баба", – написала yasinskayuliya.