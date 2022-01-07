"Как природа создала такую красоту?", "Лапочка". Каменских соблазнительно позировала перед камерой в "голом" корсете

Каменских: Желаю, чтобы ваши сердца и семьи всегда согревало добро и тепло, любовь и счастье Фото: kamenskux / Instagram

"В этот вечер перед Рождеством поздравляю вас и желаю, чтобы ваши сердца и семьи всегда согревало добро и тепло, любовь и счастье", – написала она.

Певица предстала в так называемом "голом" корсете, имитирующем обнаженное тело. Она соблазнительно позировала перед камерой, улыбаясь и посылая воздушные поцелуи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Как природа создала такую красоту? Потрясающе!" – прокомментировала подписчица liduzika.

"Лапочка", – написала dudarenko329.