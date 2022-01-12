Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2022
 
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"18+", "К чему такая пошлость?" 39-летняя Водонаева снялась с расставленными ногами

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Водонаева: Зимний сон. Моя версия. Без носков и шерстяного свитера
Водонаева: Зимний сон. Моя версия. Без носков и шерстяного свитера
Фото: alenavodonaeva / Instagram

39-летняя российская телеведущая, блогер и модель Алена Водонаева 11 января разместила в Instagram бэкстейдж-видео своей новой фотосессии.

"Зимний сон. Моя версия. Без носков и шерстяного свитера", – написала она.

Водонаева позировала в белом нижнем белье, с расставленными ногами и книгой.

Ролик она сопроводила песней "Зимний сон" российской певицы Алсу. В клипе на этот трек 1999 года исполнительница снялась в импровизированном образе героини романа "Лолита" Владимира Набокова. В некоторых эпизодах она предстала в свитере и носках. 

"Блин, ну к чему такая пошлость?" – спросила подписчица zaikina883.

"Зимний сон 18+", – отметила juliya_adam.

ВИДЕО
Видео: АЛСУ • ALSOU / YouTube
Контекст:

Водонаева родилась в 1982 году в Тюмени. Окончила филологический факультет Тюменского государственного университета, по специальности – журналист. Работала на телевидении в Тюмени, в 2004 году переехала в Москву для участия в реалити-шоу "Дом-2".

Спустя почти три года покинула телепроект. После "Дома-2" была ведущей на нескольких российских каналах, в частности на РЕН ТВ, "Перец", "MTV Россия". Принимала участие в нескольких телевизионных шоу, в том числе в "Танцах со звездами".

Водонаева была замужем дважды. Ведущая воспитывает сына Богдана (2010), отцом которого является ее первый супруг, бизнесмен Алексей Малакеев.

Теги: телеведущая, блогеры, модель, белье, блогер, бэкстейдж, эротика, Алена Водонаева, ноги
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