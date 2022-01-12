  "18+", "К чему такая пошлость?" 39-летняя Водонаева снялась с расставленными ногами

Водонаева: Зимний сон. Моя версия. Без носков и шерстяного свитера Фото: alenavodonaeva / Instagram

"Зимний сон. Моя версия. Без носков и шерстяного свитера", – написала она.

Водонаева позировала в белом нижнем белье, с расставленными ногами и книгой.

Ролик она сопроводила песней "Зимний сон" российской певицы Алсу. В клипе на этот трек 1999 года исполнительница снялась в импровизированном образе героини романа "Лолита" Владимира Набокова. В некоторых эпизодах она предстала в свитере и носках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

"Блин, ну к чему такая пошлость?" – спросила подписчица zaikina883.

"Зимний сон 18+", – отметила juliya_adam.

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Видео: АЛСУ • ALSOU / YouTube