"Эх, немного бы тебе нарастить веса. Смотреть же не на что уже". Дорофеева снялась в ванной в расстегнутой рубашке

"Профессор TikTok, любитель склеек Надя все-таки затащила Вову (супруг Дорофеевой Владимир Гудков, известный как певец Dantes. – "ГОРДОН") на Day Zero Festival", – написала она.

Дорофеева покрутилась перед зеркалом в топе и расстегнутой рубашке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

"Эх, немного бы тебе нарастить веса. Смотреть же не на что уже", – заявил подписчик dedmitoss.

Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Замуж за Гудкова Дорофеева вышла в 2015 году. Детей у супругов нет.

Day Zero Festival, упомянутый Дорофеевой, – международный фестиваль электронной музыки. Он проходил в Тулуме 10 января.